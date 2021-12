Mamá de Carolina Cruz respondió a críticas por relación de su hija y Lincoln Palomeque

En un nuevo video que se volvió tendencia en las redes sociales, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron vistos junto a sus dos hijos llegando a un aeropuerto de Estados Unidos a pasar las fiestas navideñas, desde entonces miles de sus seguidores empezaron de nuevo con las especulaciones sobre la situación amorosa de la pareja.

"Hay seguro si se dieron un tiempo y reconfirmaron que se aman", "Me da mucha alegría, que estén juntos la mejor pareja de Colombia, los amo" y "Un buen hombre no deja a esa mujer luchadora, y madre de sus hijos", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Pero fue una fotografía Navideña en la que se ve la familia completa compartiendo de las fiestas la que desató de nuevo miles de comentarios insistiendo sobre la posible ruptura entre la presentadora y el actor y esta vez fue Luz María Osorio -mamá de Carolina Cruz- quién decidió responder a los comentarios.

"No entendí, ¿De que hablas? ¿No viven juntos?. Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe, no entiendo porque dicen que les consta, yo soy la mamá de ella y me vengo a enterar que no viven juntos?...", fue lo que respondió la mamá de la caleña.