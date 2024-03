Sin embargo, lo inesperado fue su actitud hacia Sandra, la actual pareja de Juan David en el reality del Canal RCN. Ignoró a Sandra y solo saludó a Culotauro, transmitiéndole los saludos de su madre. Posteriormente, se retiró del programa deseando que "gane el mejor"

¿Qué dijo la mamá de Juan David de Sandra?

Durante una conversación con Cristina Hurtado y Carla Giraldo, Franceny expresó que no tenía palabras para dirigirse a Sandra. "No hay nada que decirle a Sandra, lo que se ve no se pregunta. Lo que pase entre ellos debe quedarse en 'La casa de los famosos Colombia'", afirmó la madre de Juan David.

¿Qué opinaron los seguidores de la visita de la mamá de Juan David?

"Esta más joven la señora que Sandra literal", "A salvar a Mafe, es la única que realmente sabe dar amor", "Las villanas hicieron complot, pero no es “nada personal”! 🤮🤬. Salvemos a Mafe", "A la mamá de Juanda le faltó decirle que pilas con la otra mamá que tiene en la casa", "Isabella está muy intensa con Juan David, la verdad que pereza"; dijeron algunos.