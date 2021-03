Mamá de La Segura le contestó a quien le dijo "que no estaba en edad para mostrar de más"

Según expresó esta persona en un comentario, Alexa, de 44 años, se la pasaba mostrando su escultural figura y su cuerpo en distintas fotos pese a que ya no quería que le recordaran el pasado en el cine para adultos.

Lea aquí: ¡Los boleteó! Mateo Carvajal cogió de parche a críticos de sus tatuajes

“Esa señora no se ha dado cuenta que le llegó la edad. Una mujer para ser hermosa no tiene que andar mostrando de más. Y si quiere que le dejen de decir cosas del pasado, debería portarse como la señora que es, no como una vulgar”, escribió aquella mujer en un comentario.

Alexa Mena no dudó en ser clara y manifestar que disfruta mostrando lo que ella desea a cualquier edad, pues cree que una mujer no necesita de un parámetro para dejar de sentirse feliz.

“Sí y me llegó bella. Y lo que falta mostrar jajaja. Sígueme siempre para que veas cómo me sigue llegando y soy tan feliz. Una mujer es bella y tiene derecho a todo a cualquier edad”, respondió la colombiana.

Por su parte, La Segura le siguió la cuerda a su progenitora y le preguntó “por qué la gente peleaba sola”. Mena también se pronunció ante esto y envió unas particulares palabras sobre lo que opinaba de las críticas actualmente.

“Mi reina porque tienen frustraciones, pero eso no nos quita la corona”, escribió.