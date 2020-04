Andy Rivera y Lina Tejeiro actualmente son tendencia en las redes sociales debido a unas posibles indirectas que lanzó la mamá del artista a través de sus redes sociales, en las que dio a entender que no estaba de acuerdo con la relación de su hijo y la actriz.

Asimismo, los internautas aseguraron que la modelo se mostró afectada por las declaraciones que hizo Luz Mery, ya que horas después compartió unos mensajes de dolor y soledad en sus redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión fue Vibiana Tejeiro la que habilitó la función de ‘Hazme una pregunta’ para interactuar con sus seguidores, momento que aprovecharon para cuestionarle sobre lo que había dicho la mamá de Andy Rivera, lo que pensaba acerca de él y el actual estado de ánimo de su hija.

“¿Te cae bien Andy?" fue uno de los primeros interrogantes que le hicieron, a lo que respondió: "A mí me cae bien todo el mundo".

Otra de las preguntas que llamó la atención de los internautas fue cuando contestó por qué la mamá del artista dijo que Lina debía rehabilitarse.

“Creo que esa pregunta no debería responderla yo. Además, no sé”, expresó.

Una de los interrogantes que tuvieron en común la mamá de los famosos fue si creían en las segundas oportunidades. Anteriormente, Luz aseguró que no, y Vibiana respondió que sí.

“¡Total! De la primera se aprendió y en la segunda seguramente no vuelve uno a cometer uno esos errores; es una forma de madurar y enfrentar”, aseguró.

Vibiana también aprovechó para aclarar que jamás ha hablado mal de Andy Rivera’. Asimismo, se refirió al actual estado emocional de su hija.

“Todos en estos momentos estamos algo frágiles y son emociones que nos llegan y superamos. No ha sido fácil el tema del aislamiento yo extraño mucho poder abrazar y reunirme físicamente con mis hijos; sé que a ellos también les afecta no poder estar con personas que seguramente quieren a su lado”, escribió.

Por otra parte, Lina volvió a dejarles a sus seguidores un emotivo mensaje y esta vez se mostró llorando.

“La soledad y yo ya no nos la llevamos muy bien. Hay días de días y llevo varios días así... Está bien sentirme así, esto me hace valorar mi felicidad y me hace extrañarme. Necesito conectarme conmigo”, expresó.

Y finalizó agradeciéndoles a sus seguidores por sus mensaje. Además, les aseguró que volverá con más energía y actitud.