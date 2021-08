Mamá de Lina Tejeiro y lo que piensa sobre una reconciliación de su hija con Andy Rivera

Lina Tejeiro ha estado en el centro de varias noticias en redes sociales y los medios nacionales, debido a una serie de contenidos que han salido a la luz. La joven ha protagonizado videos y fotos graciosos, donde se ha tocado el tema del despecho, de las exparejas y de la relación que tuvo con Andy Rivera.

Pese a algunos comentarios, críticas y opiniones de sus fieles seguidores, la actriz se ha mostrado relajada con este tema y ha continuado su vida sin problema, dándole paso a algunas citas nuevas. No obstante, hay quienes señalan que debería retomar su amor con el cantante, reviviendo aquel amor del que tanto se habló en 2020.

Recientemente, una persona muy cercana a Lina Tejeiro fue la encargada de referirse al tema sentimental de la artista, despejando algunas dudas que giraban en torno a esta relación que marcó la farándula nacional.

Lea además: Emotiva promesa que le hizo el príncipe William a Lady Di después de su divorcio

Se trata de Vibiana Tejeiro, la madre de la colombiana, quien realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. En esta actividad una persona quiso saber qué pensaba sobre que la actriz regresara o se reconciliara con el artista.

“¿Qué piensas de que Lina regrese con Andy?”, preguntó el curioso en la casilla de interrogantes en las historias de la exreina.

Lea también: ¡Guapa! Picante foto de Lina Tejeiro posando solo en toalla

Vibiana dejó claro que esta pregunta era muy constante y frecuente en estas actividades, por lo que quería enfatizar en que lo único que le importaba era que sus hijos fueran felices sin importar si era con sus exparejas o cualquier tipo de persona.

“Ustedes siempre me hacen la misma pregunta. ¿Qué puedo pensar? Yo en lo único que pienso es en la felicidad de mis hijos, si mis hijos son felices volviendo con ex, con el primero o con el segundo, casándose con un suggar…es su felicidad y eso me hace feliz”, afirmó Tejeiro en el video que publicó.