Mamá de Yina Calderón criticó con toda a influenciadores colombianos: A La Liendra lo acabó

La mamá de Yina Calderón ha sido tendencia en los últimos días. En una de sus más recientes apariciones, Merly Ome, habló sobre algunos creadores de contenido y no tuvo ‘pelos en la lengua’ para decir lo que pensaba.

La mamá de Calderón les sacó en cara algunas de sus más recientes polémicas.

Al inicio del video, la huilense explicó; “voy a colgar fotos de creadores de contenido, algunos que mi madre sabe quienes son, pero hay unos que no, y ella me dirá qué impresión le dan”.

Le puede interesar: Video: Aida Victoria boleteó a La Liendra mencionándole sus siete centímetros

Posteriormente, comenzó a mostrar algunas fotografías de los personajes y la mujer empezaba a hablar lo que creía o sabia de ellos.

La primera ‘víctima’ fue Yeferson Cossio, a lo que la mamá de Yina dijo que, es una persona que ayuda mucho a los pobres, sin embargo, tiene un problema. “No me gusta algo de él, disque consume muchas drogas en las fiestas, no se me vaya a juntar con él”, explicó Ome.