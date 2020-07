Mánager de Martín Elías recuerda un accidente vivido durante grabación de ‘Mi ex’

Feliz Cumpleaños mijo @rolando_8a que Dios te bendiga y te regale muchos años más de vida. Esta foto tiene una gran anécdota, el día que grabamos el video mi ex en Bogota @rrfelpichon @ricardovegaperez la modelo del video tuvo un accidente y se corto con una mesa de vidrio, tocó suspender la grabación fue un momento muy tenso para todos ese día.

A post shared by Juan K Vega Manager (@juankvega1) on Jul 27, 2020 at 6:53am PDT