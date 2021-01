'The Mandalorian', la serie más pirateada de 2020: le ganó a 'Game of Thrones'

"The Mandalorian", que pudo esquivar la interrupción de los rodajes por la pandemia y que estrenó en octubre de 2020 su segunda temporada, ha recibido el aplauso tanto de la crítica como de los siempre exigentes fans de "Star Wars".

Por detrás de "The Mandalorian", "The Boys" y "Westworld" aparecen en el listado de 2020 de TorrentFreak las series "Vikings", "Star Trek: Picard", "Rick and Morty", "The Walking Dead", "The Outsider", "Arrow" y "The Flash".

Tras unos años en los que la piratería de películas y series había pasado a un segundo plano por el desarrollo del "streaming", la industria audiovisual teme ahora que la multiplicación de las plataformas digitales, las diferencias de la oferta por países, y el impulso a los estrenos simultáneos en cine y mercado digital, entre otros factores, puedan favorecer de nuevo la descarga de contenidos en internet a través de torrents.