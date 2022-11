Mantarraya casi provoca que la actriz Mabel Moreno pierda un pie en sus vacaciones

Desde hace algún tiempo Mabel Moreno no ha vuelto a las pantallas de la televisión colombiana, pero pese a eso, sigue siendo una de las famosas más vistas en redes sociales y quien con frecuencia comparte algunos detales de su día, lo que hace que sus seguidores vivan al pendiente de su rutina.

En ese sentido, recientemente la actriz puso en alerta a sus fanáticos al revelar que vivió un angustioso accidente mientras se encontraba junto a su madre y dos hermanas de vacaciones en República Dominicana.

En las playas en las que vacacionaba, Mabel contó que decidió entrar un rato a nadar al mar, sin imaginarse, según ella, que llegaría a vivir un angustioso momento que le hizo pensar que iba a perder uno de sus pies.

Le puede interesar: Karol G le dice adiós a los escenarios tras más de 33 conciertos en vivo en su 'Strip Love Tour'

“Se nos quedó el carrito de gol en la arena y dije: ‘Mientras buscamos ayuda, me voy a meter a esta playa’. Había muchas algas por lo que no podía ver el fondo. Y cuando ya iba a salir pisé una raya y me pinchó”, contó en entrevista con Caracol TV.

Mabel detalló que sintió el momento como una puñalada y que temía el veneno que había entrado a su cuerpo. “Salí con el pie llenó de sangre, de inmediato una de mis hermanas me hizo un torniquete. Estábamos muy lejos y no había nadie, entonces ella comenzó a sacarme el veneno con la boca, por eso digo que es mi heroína”, agregó al medio citado.

A su vez, la actriz de 39 años contó que personas que estaban alrededor lograron auxiliarla y llevarla hasta un centro médico para que pudieran atender su emergencia, en donde la medicina que le aplicaron no le funcionaba.

Lea también: Piqué: se saben razones para que esté tan enamorado de Clara Chía y no de Shakira

“El primero antibiótico que me dieron no funcionó y se me afectó, por lo que tuve que tener dos ciclos de ese tipo de medicamentos. Después los médicos se dieron cuenta que había quedado una parte de la espina del animal adentro”, afirmó.

Finalmente, la actriz contó que por tal motivo, tuvo que ausentarse por cerca de tres meses de los proyectos profesionales que adelantaba, aunque por fortuna logró salir bien del incidente.