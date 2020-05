Manuela Gómez confirmó que ha recibido amenazas de muerte

Recientemente, Manuela Gómez dejó sin palabras a sus seguidores luego de realizar una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram. En esta dinámica, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 habló de la crisis personal que atraviesa y del temor que siente por una serie de hechos incómodos con los que ha tenido que lidiar.

De acuerdo con lo que relató la empresaria, desde hace varios días no ha tenido toda la actitud necesaria para mejorar y levantar su ánimo, pero continúa trabajando en su marca. De igual forma, habló del procedimiento que debe realizarse en su diente, pero que no ha podido por las circunstancias actuales que atraviesa.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los espectadores del Instagram Live fue que Manuela explotó contra una mujer que la trató mal y se burló de una de las situaciones que contó tiempo atrás. Gómez no pudo evitar mostrarse afligida y afectada por los hechos que rodean su vida.

“Es que a veces siento que no puedo sola con tanto, entonces quiero enloquecerme… siento como que me voy a enloquecer, siento que pierdo los estribos de la vida, siento tantas cosas horribles…a veces me desespero sola por tantas cosas que tengo que lidiar”, expresó la paisa con los ojos llorosos.

En medio de su reacción ante la ofensa de una mujer, Manuela soltó el llanto y reveló que además de su crisis interna, ha recibido amenazas de muerte y ya está gestionando todo porque no quiere sentir angustia o temor por su vida.

“No quiero tampoco que otra hi$%& me venga a matar, a torturar o secuestrar, o lo que sea, porque es una loca”, señaló la colombiana por este hecho que ha tenido que afrontar sola “sin haber hecho nada”.

No obstante, la exprotagonista indicó que ya tomó medidas ante estas amenazas y compartió las pruebas con otras personas, por si le llega a suceder algo. Según enfatizó, tiene un video y contenido necesario para revelar quién hizo esto en caso tal de que las cosas se tornen feas.

“Las pruebas de las amenazas y todo, ya se las envié a otras personas por si me llega a pasar algo. Ya saben quién fue, ya saben dónde encontrarla. Tengo hasta un video más que contundente para subir a las redes sociales si algo me llega a pasar”, aseguró Gómez.