Manuela Gómez contó las razones por las que se alejó de Yina Calderón

“Hablo del tema porque todo el mundo siempre me pregunta sobre qué pasó con Yina. Lo que sucede es que yo soy una mujer seria con mis negocios y la parte del trato que me tocaba a mí yo la cumplí y me quedé esperando meses a que ella me cumpliera”, agregó la paisa sobre este alejamiento entre ellas.

Por el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones.