Manuela Gómez debe ser medicada inmediatamente, por eso deja la Survivor, la isla de los famosos

Este lunes 23 de enero fue el gran lanzamiento del reality del Canal RCN, ‘Survivor, la isla de los famosos’, la competencia de supervivencia en la que 22 famosos se enfrentarán en diferentes pruebas con el fin de obtener beneficios de supervivencia.

Durante el tercer día, antes de comenzar la primera prueba entre equipos, la empresaria Manuela Gómez indicó que se retiraba de la competencia debido a que no se sentía bien.

"Me retiro, no me siento bien mentalmente, estoy a punto de una crisis existencial", indicó la exprotagonista de novela. Y es que la participante se vio muy afectada la noche anterior tras la incertidumbre que le generó estar en esta isla desierta.

“Yo no me imaginé que esto fuera así”, indicó la exprotagonista de novela, quien estaba completamente mojada tras una fuerte lluvia, por lo que sus compañeros de equipo se solidarizaron con la concursante y le dieron varios mensajes para que continuara.

Tras 24 horas en observación, Gómez tuvo la visita de una psicóloga la cual escuchó a la participante todos sus problemas, tanto en la isla como en su vida y aconsejó que "debe buscar ayuda profesional y debe ser medicada inmediatamente" y que está de acuerdo con que se retire de la competencia.

Con esta ausencia, Manuela Gómez se convierte en la primera persona en abandonar 'Survivor, la isla de los famosos'.