Manuela Gómez habla de sus problemas de adicción

Manuela Gómez se ha convertido en protagonista de diferentes noticias en las últimas semanas, debido a una serie de acontecimientos que han ocurrido en su vida personal. La principal situación que marcó huella en redes sociales fue cuando se quedó mueca y perdió uno de sus dientes naturales por culpa de un mal procedimiento dental con diseños de sonrisa.

Tras superar esta etapa y hablar un poco de su vida personal, la ex Protagonista de Nuestra tele 2012 dejó sorprendidos a sus seguidores al confesar que tiene problemas de adicciones y su mala relación con su madre no la ha ayudado en el proceso de recuperación.

Según relató la empresaria en las historias de su cuenta oficial de Instagram, tras una serie de situaciones incómodas y complicadas con su mamá, se vio forzada a abandonar el país por tiempo y luchar contra crisis que vive internamente.

“No puedo decir ni cuántos errores uno comete siendo una persona inmadura e irresponsable, pero ahora uno empieza a cambiar, evolucionar, pero si no se olvida el pasado, no se puede avanzar en la relación”, afirmó la paisa en un clip, donde se le ve bastante afectada.

Aunque no enfatizó en los problemas de adicción que vive, Gómez indicó que este viaje lo hizo con la intención de superar los obstáculos y no recaer en los malos hábitos que tenía en su vida.

“Sé que donde vuelva recaigo en mis cosas y no quiero eso para mi vida. Me siento angustiada, depresiva por no dejarlo de hacer”, señaló la empresaria.

Manuela, que actualmente se encuentra en Miami, contó un poco acerca del proceso que lleva de abstinencia y afirmó que no ha sido fácil, pues ha presentado reacciones molestas en su cuerpo como fiebre y nauseas. Adicional a esto, indicó que ha vivido momentos muy difíciles en los últimos días y se ha sentido muy sola.

Por último, la paisa reveló que al regresar a su casa buscará ayuda psicológica para lidiar con sus problemas, ya que siente que no es fácil hacerlo sola. Entre lágrimas, la exprotagonista expresó el dolor que siente al sentir que su madre la juzga y no le cree lo mal que se encuentra.