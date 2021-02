Manuela Gómez se desahogó y asegura que le están haciendo brujería

Manuela Gómez fue protagonista de una serie de noticias en redes sociales debido a algunos acontecimientos que han ocurrido últimamente en su vida. Varios de estos hechos la marcaron, la desestabilizaron y le han bajado el ánimo, pues involucran su estado de salud.

Semanas atrás, la paisa tuvo que ser operada de urgencias por un coágulo de sangre que se le formó en una hemorroide. A pesar de que se logró solucionar este problema, recientemente la colombiana confirmó que deberá regresar al quirófano por complicaciones en la zona de la cirugía anterior.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la empresaria de productos de belleza y cuidado para el pelo aprovechó para desahogarse con sus seguidores y manifestar el temor que siente por las situaciones que ha tenido que enfrentar. Gómez indicó que desde hace algún tiempo ha sentido que alguien le hace brujería.

“Hace muchísimo tiempo siento cosas raras, como si alguien me estuviera trabajando o algo. Por Instagram y muchas personas que me conocen me dicen que tengo un entierro. Por eso a veces mantengo tan depresiva, porque no es normal. He buscado muchas ayudas, no crean que no, pero la persona que me tiene ese entierro, quien sabe dónde lo tiene, y qué tan poderoso es”, afirmó la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012.

“No es para que piensen que estoy loca, pero la gente que realmente me conoce sabe que siempre digo la verdad y no tengo que estar inventando huevonadas”, agregó Manuela nostálgica por este tema.

De igual forma, la paisa enfatizó en qué no entiende cómo contrarrestar esto que le sucede, pues se le hace muy raro que esté atravesando una racha tan negativa en todos los aspectos de su vida. Gómez señaló que ha orado y buscado quien la ayude, pero se le han sumado las cosas actualmente.

“Tengo pesadillas todo el tiempo, no duermo bien, me dan ganas de vomitar, mantengo enferma, mantengo con depresiones, con crisis existenciales…entonces son muchas cosas”, dijo la empresaria, sobre la maldad que tiene la gente y los daños que le han causado.