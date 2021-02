Asimismo, mostró que la tenían canalizada para pasarle medicamentos con el fin de bajar la inflamación ocasionada por el trombo, para que no la tuvieran que operar.

Posterior a eso, Gómez dejó saber a sus seguidores que finalmente la dejarían hospitalizada durante la madrugada de este lunes para que la revisara el coloproctólogo, especialista en revisar este tipo de casos.

“Yo llevaba días enferma, pero no había visto que tenía un coagulo de sangre en la hemorroide, por eso no me mejoraba. Tengo que esperar a que venga mañana el cirujano a ver si me operan (…) Esta vez no sé si me salvo de la cirugía ”, comentó en la madrugada.

Lea también: Gabriela Tafur y Laura Olascuaga intercambian mensajes y les llueven críticas

Al amanecer de este 1 de febrero, la exprotagonista expresó que finalmente tendrá que ser operada de urgencia para tratar su caso, pues al parecer era grave y no podía tratarse solo con medicamentos como ella esperaba.

Hasta el momento, Manuela no ha vuelto a publicar detalles de su estado de salud.