Manuela Gómez sufrió curioso percance casero y pidió ayuda por Instragam

Recientemente, Manuela Gómez, ex Protagonista de Nuestra Tele 2012, llamó la atención de sus seguidores de redes sociales luego de que iniciara una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram donde pedía ayuda porque se había quedado encerrada en su propia habitación.

Así es, la empresaria dejó asombrados a cientos de usuarios de la plataforma digital tras conectarse por este medio para interactuar con ellos y contarles la situación que estaba pasando. En medio de una risa nerviosa y su cara de sorpresa, Gómez afirmó que llevaba un buen rato encerrada pues la puerta y la chapa se habían dañado.

Según relató la paisa en el video que compartió en su perfil, se encontraba en su apartamento, específicamente en su cuarto, cuando por la fuerza del viento la puerta se cerró muy duró y la manija se rodó. Sin embargo, a pesar de que desarmó la chapa, no logró salir.

“Voy a hacer este en vivo porque necesito ayuda, porque me quedé encerrada, literal, en mi habitación. Hubo demasiado viento, se cerró la puerta, se dañó la chapa y bueno ya la desbaraté, pero no logro salir del cuarto. No sé cómo voy a salir de aquí…no sé quién me puede ayudar”, expresó la exprotagonista mientras se mostraba nerviosa al no poder solucionar este problema.

De acuerdo con detalles que brindó la DJ, con ayuda de unas tijeras logró despegar la manija y soltar los tornillos que estaban en la puerta, pero no obtuvo un resultado positivo pues estaba atascada con el seguro.

En las palabras que dio, Manuela afirmó que llevaba media hora intentando salir, pero no había encontrado una solución viable, ya que estando en cuarentena no había posibilidades de salir y entrar del apartamento. Aunque consideró derrumbar la puerta, la paisa indicó que no había manera de hacerlo fácil por el material.

Por último, en medio del en vivo, Gómez logró abrir la puerta al imprimirle fuerza y jalarla, por lo que se mostró bastante feliz. Aunque se rompió la chapa, la exprotagonista le agradeció a las personas que la aconsejaron y ayudaron de forma online.