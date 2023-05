Mara Cifuentes estalló y quiso confesarse con sus seguidores. En un video que hizo en su Instagram, aseguró que no la está pasando muy bien y por todo lo que ha pasado en las últimas horas. La modelo preocupó a varios, luego de que expresara que debía volver, por quinta vez, a un centro de reposo mental para recuperarse.

En el 'en vivo' que hizo reveló que perdió un vuelo, porque se encontraba alterada y no la dejaron subir al avión. Entre lágrimas le pidió a todos los que la estaban viendo, que "no consuman vicio. Piénsenlo antes de hacerlo, no lo hagan, piensen muy bien lo que van a meter", expresó.

Además, dijo que ella había cometido varios errores, pero que no se merecía lo que estaba pasando. Allí expresó que la han tratado mal, "yo no me merezco esto. Estoy sola en el hotel, me voy a calmar, hoy tengo que viajar a ver a mi mamá", puntualizó.

Hay que recordar que, en los últimos meses, Mara Cifuentes ha preocupado a varios luego de aparecer muy diferentes en sus fotografías. Por lo que, sus mimos fans le pedían que se internara para que mejorara.

Luego de todo el drama que hizo en aquel video, decidió subir una historia en donde se ve que está más calmada, pero los comentarios no se hicieron esperar.

En aquel 'clip' está en un vestido corto y poco a poco se va regando el vino que tiene en sus manos. Allí aseguraron que ya le "había pasado la traba".

Debido a esto, los internautas aseguraron que ella realmente necesita ayuda. Por otra parte, otros dicen que todo es marketing, porque "Quién se pone a llorar en cámaras", "Ahora todo lo hacen por el dinero sin pensar que lo ven los demás","Busca ayuda, por favor", "Primero tu salud mental", "Hace unas hrs estaba chillando y ahora sube esto", "bipolaridad en su máxima expresión".