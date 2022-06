Marbelle emitió ''comunicado oficial'' para informar que ya no se va del país

La cantante colombiana Marbelle desató bastante polémica en época de campaña electoral, dejando muy en claro su posición política y el descontento que se llevaría si Gustavo Petro era elegido como presidente.

Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre de pila de la cantante, ha sido criticada por sus pronunciamientos en contra de Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, incluso fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación.

Puede ver: Falla técnica casi arruina concierto de Paola Jara en Bogotá

La colombiana había manifestado a través de sus redes sociales que si Petro quedaba como presidente, ella sería la primera en irse del país. Los usuarios definitivamente no olvidaron su mensaje y desde que se conoció que en efecto Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales, en redes le están pidiendo que cumpla con lo que había dicho o qué cuándo es que empacará sus maletas.

Aunque a través de su Twitter Marbelle había comentado que no se iría del país como muchos pensaban; a raíz de tantas críticas y mensajes, la cantante decidió pronunciarse al respecto nuevamente y mediante un trino hizo lo que llamó un "comunicado oficial".

Lea también: J Balvin celebró junto a su hijo Río y Valentina Ferrer su primer Día del Padre

Seguidamente se puede reproducir un curioso video con el que la voz de 'Collar de perlas finas' y 'Amor sincero', mandó un mensaje entre contundente y jocoso a quienes le reclaman por su salida del país.

"Si se me da la #$% gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, dice el video tomado de Tik Tok.