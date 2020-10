Marbelle continúa siendo centro de comentarios y reacciones de parte de sus fieles seguidores de redes sociales, debido a detalles que se dieron a conocer de su vida privada y la relación que sostiene con sus hijas Angie y Rafaela.

Recientemente, durante una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, la cantante dio a entender que en este momento de su vida no puede sentir lo que es ser abuela, hasta que Rafaela se convierta en madre, por lo que muchos de sus seguidores asumieron que le hizo el feo al bebé recién nacido de su hija adoptiva Angie.

No obstante, tras estas declaraciones, Marbelle interactuó con los usuarios de Instagram a través de la dinámica de preguntas de las historias, donde respondió de forma contundente sobre su vida privada y les puso freno a las críticas relacionadas a sus palabras sobre el hijo de Angie.

Un seguidor la cuestionó por criar a sus hijas por igual, pero no sentir el vínculo de abuela con el bebé que llegó a su familia. La artista no dudó en reservarse las palabras y afirmar que no revelaría información de su relación con las jóvenes.

“Si criaste a ambas hijas por igual, ¿por qué no te sientes abuela? Sin ánimos de ofensas, solo curiosidad”, escribió el usuario en la caja de preguntas.

“La curiosidad mató al gato. No tengo por qué contar todas las cosas ni dar explicaciones de mi vida. Solo respeto decisiones”, aseguró Marbelle ante esta interrogante que publicó en sus historias.

No obstante, estas palabras no fueron del completo agrado de una mujer, que quiso dar su opinión y reprochar la respuesta anterior que dio la colombiana. Esta persona habló del afecto y amor que se siente por los nietos, sin importar las circunstancias.

“Así respetes decisiones, uno a los nietos los quiere sin importar nada”, expresó aquella usuario de Instagram.

“La invito a que quiera mucho a los suyos, respeto su vida, así que respete la mía. Bendiciones”, indicó Marbelle.