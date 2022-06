Sin embargo, la salud de la exreina vuelve a preocupar a sus seguidores, ya que publicó unas fotografías en sus historias mostrando lo hinchada que ha estado en los últimos días.

“A todos los que me dicen que me relaje porque ‘me sientan bien los kilos’, gracias, pero no se trata de esto. Normalmente trato de hablar solo de los positivo, pero esto es un dolor demasiado grande. El dolor de colón, de cuerpo, de espalda, no es normal”, escribió Marcela García mostrando su estómago inflamado.

En la siguiente foto explicó que ha estado en exámenes médicos porque realmente le preocupa que ni siquiera los anillos le quedan.

“Me la paso hinchada todo el tiempo, al punto que ya no me quedan los anillos. Estoy en exámenes de todo porque estamos preocupados, ya que el cuerpo te cuenta que está sufriendo para que lo arregles. Y me asusta no saber qué tengo. No he cambiado mi alimentación (sigue siendo saludable y balanceada), no estoy tomando, y me la paso todo el tiempo así. Los brazos, la cara, la barriga, las piernas, todo. Es un dolor demasiado grande y estoy simplemente a la espera de que me digan qué puede ser”, manifestó la exreina del Carnaval de Barranquilla.