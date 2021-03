Marcela Posada habló de sus cirugías ¿Cuántas tiene?

Marcela Posada, consagrada en la televisión colombiana como ‘La jirafa’ de ‘Yo soy Betty, la fea’, se sigue robando los corazones del público todas las noches con la repetición de la producción creada por Fernando Gaitán. La actriz ha conquistado a sus seguidores con las ocurrencias de su personaje y la belleza que conserva con el paso del tiempo.

La artista ha utilizado sus redes sociales para interactuar con los curiosos y los espectadores sobre detalles de su trayectoria laboral, su vida personal y los secretos que tiene para verse tan conservada y hermosa actualmente.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, Posada aprovechó para resolver algunas inquietudes relacionadas con su imagen y los cambios que ha tenido con el paso de los años. Uno de los seguidores de la actriz se interesó por saber cuántas cirugías estéticas tenía, y ella no dudó en sincerarse.

“Hola, ¿Cuántas cirugías tienes?”, escribió una persona en la casilla de interrogantes.

Marcela Posada indicó que cuando era muy pequeña se operó la nariz para iniciar su carrera como modelo, y luego regresó al quirófano para intervenir el tamaño de sus senos. En esta respuesta, la colombiana reveló que las dos prótesis mamarías se le explotaron, por lo que debe operarse de nuevo.

“Me hice la nariz cuando estaba muy chiquita, que era modelo, y también me hice los senos, pero ahora se me explotaron las dos prótesis”, aseguró la celebridad en un clip.

Adicional a esto, la artista respondió otra pregunta sobre este tema, contando que lo de los implantes sí es grave, ya que se enteró de la noticia el año pasado, pero no pudo ir al quirófano por la cuestión de la pandemia.

“Sí, me enteré el año pasado, pero por el tema de la pandemia no pude. Ahora sí me toca operarme como sea; creo me va a tocar pedirle consejo a Yeferson Cossio a ver él cómo hizo porque yo también necesito operármelas”, agregó la celebridad.