Marcelo Cezán estuvo en la cárcel por un delito inimaginable: "me los fumé"

El reconocido presentador de CityTV, admirado por millones de madres colombianos y la icónica figura de Bravissimo, Marcelo Cezán, sorprendió a su fanaticada luego de revelar que estuvo en la cárcel por el delito de prevaricato por apropiación.

Édgar Alfredo Gómez, su nombre real, fue el invitado especial del show de Juanpis González, quien le pidió que hablara de los tatuajes que tenía, momento en el que reveló que unos de ellos se los había hecho mientras estaba en prisión.

Puede leer: Marcelo Cezán rompió el silencio y habló de su “ruina económica”



“Este tatuaje fue literalmente de la cárcel”, dijo el también locutor de radio, despertando sorpresa para el entrevistador y los asistentes del show.

Cezán, quien aclaró que era la primera vez que hablaba del tema en público, detalló que todo ocurrió en una época en la que las drogas y adicciones se apoderaron de su vida, momento en el que incluso pensó en hacerse daño.

Siendo así, reveló que “malos entendidos y no tan buenas conexiones” provocaron su captura y fue llevado a prisión con una orden de captura del CTI.

Le puede interesar: Esposa de Marcelo Cezán contó cómo conquistó al muy cotizado actor

“Delito: prevaricato por apropiación", señaló. "Por un tema de impuestos, me los fumé. No devolví unos IVA, 700 palos”, agregó asegurando que perdió un apartamento y un lote en Yerbabuena. "No lo supero, era el mejor lote del lugar”, agregó.