Uno de los presentadores más queridos por la audiencia en Colombia es Marcelo Cezán que hace parte del magazín mañanero de los domingos ´Bravíssimo´ del canal City Tv.

El también locutor caleño estuvo en el show de Juanpis González del comediante Alejandro Riaño donde contó varios aspectos de su vida personal y también experiencias que le han sucedido en el medio local.

Edgar Gómez, nombre real de Marcelo, relató durante la entrevista la razón por la cual fue echado del programa en su primera etapa como presentador principal del magazín, al describir el hecho como uno de los peores errores que ha cometido en su vida.

“El director de la Revista Elenco me la tenía montada y saco tres noticias seguidas mías muy fuertes, algo que tenía que ver con lo actoral, que yo supuestamente había regalado una perrita, entonces yo era un mal ser humano”

Estos artículos generaron un malestar en el presentador tanto así que se dejó nublar de la rabia por lo que comentaban de él en dichas publicaciones, hasta que un día su paciencia se terminó y se despacharía en vivo y directo contra el director de la revista.

“ Le hable muy feo al aire, dije el director de esta revista, miente constantemente, aclaro que no soy una homofóbico, respeto la libertad en ese sentido y en todo en general, pero lo boletié ante todo el mundo, dije ese director es homosexual y al otro día del programa me echaron y lo pagué caro” expresó el actor y cantante.

Pasaron los años y Marcelo Cezán volvería a cruzar camino con el director, pero esta vez aprovecho la oportunidad del repentino encuentro para ofrecerle disculpas por lo sucedido en cámaras, acto que le traería un evento positivo para su vida.

“Pasaron seis años y me invitaron a presentar un evento, cuando terminé, estaba el director, entonces me pregunte a mí mismo ¿Qué hago? y lo que hice fue huir, pero me detuve en ese momento y fui donde él y le dije: 'hermano necesito hablar con usted' y él se sorprendió al verme, pero le dije que me perdonará y me disculpe; y gracias a ese hecho tiempo después volví a Bravíssimo”.

Por último, en el show de Juanpis, Marcelo Cezán también contó los problemas de exceso de alcohol y drogas que tuvo en su vida e hizo una confesión al expresar que estuvo preso por malos entendidos y no tan buenas conexiones. Según el artista fue capturado y enviado a prisión por el delito de prevaricato por apropiación.

Tuvo que pagar cerca de 700 millones de pesos por lo que vendió varias propiedades como su apartamento y un lote en Yerbabuena.