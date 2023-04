Margarita Reyes habla de la fuerte lesión que sufrió en Survivor: "se me salió la rodilla"

"Me doblé la rodilla durante la prueba, yo ya venía lesionada, dos veces que me había molestado la rodilla y ese día hasta ahí llegó y ese día se me salió la rodilla y tuve ligamento cruzado", dijo la famosa.

"Ahora estoy en recuperación, no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso de mucha quietud, de mucha paciencia, de no desesperarme porque yo trabajo con mi cuerpo y estoy funcionando a medias", reveló.

Por otro lado, ella reveló algunos detalles detrás de cámaras que suceden en medio de las pruebas, pero que no todas las personas conocen, por lo que le lleven muchas críticas, pero es por sucesos que ocurren por algunas alianzas o amistades que se hacen en competencia.

Asimismo, la famosa reveló que ahora se dedicará a realizar teatro, donde realiza una comedia. Igualmente, está trabajando en una serie para canales regionales que se podrá ver en los próximos días