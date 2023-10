Margarita Rosa de Francisco contó experiencia que tuvo con filtro de TikTok luego de dejar el bótox

La reconocida artista y cantante Margarita Rosa de Francisco, de 58 años de edad, hizo una reflexión sobre el filtro de la red social de TikTok que se ha vuelto muy popular en estos días, ya le proporciona al usuario una apariencia envejecida y le muestra como se estaría si se tuviera muchos años más.

La actriz vallecaucana que ha protagonizado producciones como 'Gallito Ramírez'; 'Los pecados de Inés de Hinojosa'; 'Calamar'; 'Café con aroma de mujer'; 'La Madre'; 'La Caponera; entre otras, explicó que le produjo un gran impacto dicho filtro ya que, según ella, esto va mucho más allá de un simple juego en las redes sociales.

“Ahora está de tendencia un filtro en TikTok, con el que la gente se ve más vieja y están las reacciones de cuando ven su propia cara, pero más envejecida. Entonces, yo me miro aquí y ahora, por ejemplo, y parece que tuviera el filtro ese. Ya yo me puse ese filtro y, de verdad, que me aterró tanto que casi que traiciono mi consigna de ser vigente o de tener presencia, y de no perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento. Esa frase grandilocuente casi que se hizo trizas cuando me vi con el filtro: más vieja que como estoy ahorita, que como aparezco aquí”, aseguró.

Puede leer: Cantante 'Drake' se alejará de la música para dedicarse a su salud

Seguidamente, la también escritora y columnista le mostró a sus seguidores algunas de las líneas de expresión que se han formado en su rostro, desde que tomó la decisión de no someterse a ningún tratamiento estético para detener el paso del tiempo en su piel.

“Yo dije: ‘hasta aquí lo aguanto’, porque voy viendo los cambios, pero estas líneas de aquí son terribles, estas de aquí tampoco me gustan ¡Está tenaz!”, agregó la protagonista de Café con aroma de mujer, quien concluyó su pronunciamiento refiriéndose a las cirugías estéticas, sobre las cuales aseguró no tener autoridad alguna para cuestionarlas.

Cabe recordar que en el mes de febrero pasado, la actriz sorprendió a sus seguidores al contarles que, después de luchar por mucho tiempo, decidió disfrutar de su vejez y de sus inevitables consecuencias. Por esta razón dejaría de usar bótox y otros tratamientos contra las arrugas.

También lea: El conmovedor video de los momentos más difíciles de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías

“En este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox ni rellenos ¡Nada de eso! De ahora en adelante quiero ver esto, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, indicó De Francisco en esa oportunidad.