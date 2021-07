Margarita Rosa de Francisco criticó a J Balvin por su tuit sobre Cuba

Su publicación se llenó de comentarios tanto a favor y en contra de su comentario, y en la madrugada de este martes nuevamente se refirió a la publicación del artista del género urbano.

“Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo”, escribió la también expresentadora de televisión.

No obstante, algunos seguidores le respondieron con publicaciones que hizo J Balvin cuando el país estuvo sumido en las jornadas de manifestaciones, que en varios momentos terminaron en violencia protagonizada por encapuchados y en medio de presuntos abusos policiales, a raíz de la reforma tributaria que fue radicada en el Congreso y tuvo que ser retirada por el presidente Iván Duque y le costó el puesto al entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Sin embargo, Margarita Rosa se mantuvo en su posición y sin filtros dijo que no quiere que J Balvin haga parte de un partido político, pero sí que alce su voz contra lo que sucede en su país de origen.

"A mí me encanta J Balvin. Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”, agregó en su última publicación sobre el tema.