Margot Robbie: "Cada vez que interpreto a Harley Quinn aprendo cosas nuevas de ella"

En medio de la promoción de la DC Fandome 2020 - evento que se celebrará este sábado 22 de agosto de manera virtual - la actriz australiana, Margot Robbie, respondió a la pregunta de una fanática respecto de cómo se siente al interpretar a un personaje tan icónico como Harley Quinn.

Lea aquí: Elizabeth Debicki se unirá a 'The Crown' para interpretar a la princesa Diana

"Siempre me la paso muy bien interpretando a Harley Quinn... Cada vez que lo hago aprendo cosas nuevas sobre ella, y en esta película (The Suicide Squad) las cosas no son diferentes", reseña el portal español Sensacine sobre lo dicho por Robbie.

"Van ver diferentes aspectos de su personalidad dependiendo de las personas con las que está o de las cosas que hace. Así que pueden ver nuevos aspectos de Harley una vez más... Como siempre, es muy divertido".

Can't have a DC celebration without Harley Freakin' Quinn ♦️ @MargotRobbie joins the action at #DCFanDome on August 22 to answer the questions fans submitted! https://t.co/SyKFjcIr1y pic.twitter.com/1LKTKE8cBR