Aclaró que sí le dio covid, pero afortunadamente se siente bien y los síntomas han sido leves, solo la ha afectado una gripe.

“Es cierto, me pegó el covid, pero es según como uno se sienta y como uno piense que le va a dar a uno. Si uno piensa que va a estar uno grave, le va a dar uno grave. Yo siempre he sido muy positiva, entonces estoy yo muy bien. Lo único que tengo es un poquito de gripa, no he tenido malestares, no he tenido nada", señaló.

Finalmente agradeció a su familia y a sus fanáticos y entre risas enfatizó: "no se preocupen todavía tienen viejita por muchísimos años”.