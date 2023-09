María Camila Avella Montañez, la nueva Miss Universe Colombia 2023

La espera por fin terminó, y María Camila Avella Montañez fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2023. La joven conquistó al jurado calificador con su elegancia y, por su puesto, al contestar con elocuencia y habilidad la interrogante a la que fue sometida.

A María Camila Avella Montañez le preguntaron: ¿cómo mantienen tu autenticidad en un ambiente competitivo?, y ella respondió: Mi autenticidad depende de mi esencia, de mi forma de ser. Siempre me he considerado auténtica y eso es lo que me hace única. Y lo que siempre quiero mostrarle a mi hija y a las personas que están presentes y al universo entero que no dependan de la opinión de los demás, que los hace únicos, es su esencia

En el cuadro de las ocho finalistas figuraron las jóvenes de los departamentos de: Atlántico, Sophia Isabel Koepke Julio; Buenaventura, Lina María Hurtado Mosquera; Risaralda, Valentina Valderrama Patiño; Cali, Wendy Michelle Murillo; Valle, Valentina Cardona; Casanare, María Camila Avella Montañez; Santander, Nina María Pinzón Zambrano; Norte de Santander, Adriana Catalina Numa Vega

Finalmente, las bandas de segunda y tercera finalista fueron otorgadas a las representantes de Norte de Santander, Adriana Catalina Numa Vega y Buenaventura, Lina María Hurtado Mosquera.

¿A qué se dedica la nueva Miss Universe Colombia 2023, María Camila Avella Montañez?

María Camila Avella Montañez a sus 27 años es comunicadora Social, presentadora y modelo profesional.