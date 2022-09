María Cecilia Botero, una actriz multifacética que sigue innovando ¿Qué se sabe de ella?

En los últimos años, la actriz ha estado por fuera de la televisión colombiana, sin embargo, ha tenido gran visibilidad por su participación en la película de Disney, 'Encanto', que resalta las costumbres de Colombia en medio de un mundo mágico.

Y es que María Cecilia Botero aseguró a un medio nacional que haber sido parte de esta gran producción la reconcilió con la actuación, pues en Colombia los personajes para personas mayores no son lo que se esperan.

"Yo vengo diciendo hace rato que me quiero retirar, pero no lo he podido porque falta plata (…) pero también siento que no hay personajes para mí, ¿por qué?, pues porque estoy vieja, porque no escriben personajes para gente mayor en este país. Uno ve series en otras partes y los mayores son protagonistas, pero acá no", dijo la actriz.

María Cecilia Botero y toda una vida llena de arte

La vida de María Cecilia Botero ha estado llena de arte desde su nacimiento, pues es hija del maestro Jaime Botero Gómez y sobrina de la también actriz Dora Cadavid.

Desde 1971 inició su carrera actoral con 'El fantasma de Canterville', en el que estuvo acompañada de grandes de la televisión colombiana como Carlos Benjumea, Maruja Toro, Enrique Pontón y Franky Linero.

De allí su carrera en la pantalla chica cogió vuelo e interpretó a diferentes personajes que la llevaron a ser una de las actrices más queridas de la farándula criolla.

Además de su carrera actoral, Botero no dejó de lado su vocación por la enseñanza, pues también dirigió la Academia Charlot, escuela de actuación creada por su padre.