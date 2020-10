Este fin de semana se conocieron los nombres de las 32 candidatas de Miss Universe Colombia, que fueron seleccionadas después de una ardua evaluación de 500 jóvenes que querían un cupo en el certamen de belleza.

Una de las afortunadas fue la joven María del Mar Meza, de 28 años, quien fue elegida como Miss Bogotá y ahora tendrá la dura labor de lograr ser elegida entre las 32 jóvenes como Miss Colombia para representar al país en Miss Universo.

María del Mar es modelo y además profesional en relaciones internacionales. Mide 1.78 metros y es una de las candidatas que tiene el tope máximo de la edad aceptada en el certamen.

La joven de cabello color cobre y ojos color claros logró cautivar a los jurados en los castings presenciales realizados en Bogotá, usando un traje de pantalón color negro y un vestido de baño que dejó al descubierto las curvas prominentes de su figura.

A través de sus redes sociales, no ocultó la felicidad y orgullo de ser la representante de Bogotá, agradeciéndole a todo el equipo detrás de ella que la preparó para el casting.

No es un secreto que las reinas son unas de las personalidades que más reciben críticas y María del Mar no es la excepción, sin embargo, ella afronta esto con madurez y asegura que no se deja afectar por las críticas destructivas, y por el contrario acepta con cariño cada crítica constructiva.

“Soy una mujer a la que la vida cada vez la ha llamado a ser más fuerte. He aprendido a aplicarme un ungüento repelente, para que cuando las faltas de respeto llegan, no dejo que se peguen a mí”, expresó la joven.

Aprovechó para enviar un mensaje a quienes la quieren hacer sentir mal con comentarios malintencionados, para que no pierdan su tiempo ni se desgasten. “No permito que esos comentarios me detengan en la búsqueda de mis sueños”, agregó.

Por ahora solo la exreina Paola Turbay, en los años 90’s con la banda de Bogotá, logró ser elegida para representar a Colombia en Miss Universo, quedando como primera princesa.