María Legarda, blanco de críticas por publicación en sus redes sociales

La muerte de Fabio Legarda dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores. Aunque ya ha pasado un año desde la lamentable partida del joven artista, sus amigos y familiares lo recuerdan en redes sociales constantemente.

Recientemente, María Legarda, una de las hermanas del cantante, llamó la atención de los usuarios de las plataformas digitales luego de que utilizara su cuenta oficial de Instagram para asegurar que sintió el espíritu de su hermano en un objeto decorativo de un lugar.

Según expresó la joven en las historias de su perfil, la presencia del fallecido cantante la sintió en un ave que adornaba la parte externa de un local. En las palabras que brindó, María indicaba que Fabio estaría manifestándose a través de estas señales.

Lea también: Así celebró Shakira los 25 años de 'La Tierra del Olvido' de Carlos Vives

No obstante, agregó que esta ave nunca la había visto en ese lugar, pese a que visita con frecuencia la calle, por lo que le parecía aún más curioso este detalle.

“Esta mañana, de camino al gimnasio, estaba llorando pensando en mi hermano. Tuve un entrenamiento increíble y me subí a mi auto y me quedé mirando mi teléfono por 30 minutos. Estaba viendo nuestras fotos, pensando: ‘Te extraño mucho’. Miro hacia arriba y justo en frente de mi carro hay un cardenal”, escribió María en su post.

“¡Entreno 6 veces a la semana y nunca había visto esto en mi vida! Fab, eres tan especial y tu presencia es tan fuerte y siempre nos dejas saber cuánto nos amas. Gracias por este mensaje, yo sé que estás conmigo”, agregó en el mensaje.

Lea aquí: Ana Karina Soto contó problemas de salud que atraviesa

Sin embargo, esto generó molestia en los usuarios de Instagram, quienes no dudaron en expresar la incomodidad que sentían al ver que la familia de Legarda “no lo dejaba descansar”.

“No dejan a ese muchacho en paz, eso ya es ganas de fama”, “Qué pesar, no, la familia no lo va a dejar descansar, solo quieren fama”, “La gente las olvida y pum, se manifiesta Legarda”, entre otros comentarios.