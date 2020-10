María Legarda se cansó y reaccionó a las críticas por su cuerpo

María Legarda, al igual que su hermana menor, Daniela Legarda, se ha centrado en diferentes polémicas en redes sociales por las revelaciones que han sentido de su fallecido hermano Fabio Legarda. Algunos seguidores han manifestado la incomodidad que sienten con los contenidos que publican, ya que consideran que ambas se lucran con esta pérdida familiar.

Lea además: ¡Sin ropa interior! Yina Calderón presumió cómo va resultado final de cicatriz de su cola

Sin embargo, recientemente, la creadora de contenido fue blanco de críticas en Instagram, luego de publicar un video donde aparece en bikini. La joven recibió fuertes comentarios despectivos por la figura de su cuerpo y la forma de sus senos.

Legarda aparece en el contenido luciendo un traje de baño color naranja, tiro alto, y su pelo suelto. En el pie de foto, María hizo referencia a los límites que no tiene su mente y las oportunidades que ha tenido para levantarse cuando ha caído.

Ante las críticas, la influencer aprovechó para referirse al tema a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, y defenderse de las opiniones ajenas sobre cómo luce su cuerpo. María Legarda afirmó lo “loco” que le parece el tipo de reacciones que tiene la gente con respecto al tamaño de sus senos y lo naturales que son.

“Es una locura porque, como ustedes saben, saqué nuevo video en mi Instagram hoy, y es tan crazy los comentarios que la gente está dejando. Primero que todo, son tan groseros porque hablan acerca de mi cuerpo, de que yo no tengo tetas perfectas, que me las debo subir, que las tengo muy pequeñas”, contó la joven sobre lo cruel que es la gente.

La influencer también habló de la imagen falsa que ha creado Instagram, y las redes sociales, sobre la vida de las personas, que al momento de ver algo natural y diferente no les gusta. Por tal motivo, aclaró que se siente feliz con su cuerpo y sus senos, pues nadie antes ha tenido problemas con el tamaño y la forma.

Lea también: Con mariachis, Lina Tejeiro fue sorprendida por su cumpleaños adelantado

“Ámense, o sea, no importa si no las tengo hechas. Me encanta como se ven naturalmente, y más que todo quiero que otras chicas jóvenes vean esto y digan: ‘Hey, yo no me tengo que hacer los senos’”, señaló Legarda.

Por último, la instagramer aseguró que si se hubiera operado los senos antes o ahora, los comentarios que leería en el post estarían enfocados en decirle “plástica” y “falsa”. María puntualizó en que no tiene nada contra las cirugías estéticas, y por el momento es muy feliz con sus pechos.