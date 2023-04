Maribel Guardia demandaría a funeraria que grabó video del cuerpo de su hijo, Julián Figueroa

Luego de que el pasado 9 de abril se conociera la lamentable muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa por un fulminante ataque cardíaco, la actriz volvió a aparecer en público acompañada de su nuera y ante las cámaras de varios medios de comunicación explicó las motivos por los cuales su hijo no tuvo servicios funerarios.

“Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros, no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá’, y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”, indicó Guardia.

La también cantante de 63 años, volvió a ser noticia después de que se filtrara, al parecer, un video del cuerpo de Julián, el cual habría sido grabado en la funeraria donde prepararon su cuerpo antes de la ceremonia de cremación.

Puede leer: Maribel Guardia reveló causa de la muerte de su hijo, Julián Figueroa

Según el diario mexicano El Universal, personal del tanatorio habría grabado y fotografiado el cuerpo del cantante para lucrarse con las imágenes, y aseguró que Maribel y su esposo Marco Chacón ya estarían preparando una demanda en contra la funeraria por “daño moral”.

Varias versiones, aseguran que la responsabilidad recaería no solo en el empleado que tomó y grabó las imágenes sino en la funeraria, pero hasta el momento ni Guardia ni la funeraria se ha pronunciado sobre el hecho.

Cabe recordar, que un empleado de la funeraria a la que llevaron el cuerpo de Julián Figueroa, grabó un video y tomó varias fotografías del cuerpo antes de cremarlo y quiso vendérselo a un periodista.

También lea: A Carlos Baez, actor de Ana de Nadie, lo robaron en zona rosa de Bogotá: "Me sacaron cuchillo"

El comunicador Gabriel Cuevas dio a conocer en el programa ‘Fórmula Espectacular’ que alguien de la funeraria J. García López, encargada de la cremación del cuerpo del joven, lo contactó para venderle la grabación.

En la emisión del programa de entretenimiento, el presentador afirmó que el video existe porque vio las imágenes y las describió.

“Yo hace ratito le platicaba a Flor y a Ana [sus compañeras] que vi un video que me mostraron, que se filtra de la funeraria y se ve su rostro… como que se fue tranquilo. […] Es una llamada de atención para la gente a la que se le paga un servicio”, aseguró Cuevas.