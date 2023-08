Marilyn Patiño dio detalles de la muerte de su padre: "lo torturaron"

La ex presentadora de entretenimiento de Noticias RCN y "Muy Buenos Días", Laura Acuña, en su programa de entrevistas "La Sala de Laura Acuña" invitó a la actriz vallecaucana Marilyn Patiño para que hablara de sus proyectos profesionales y compartiera algunos detalles de su vida personal.

En la entrevista, Patiño se abrió con Acuña y le contó sobre la desaparición forzada de su padre desde hace ya muchos años, por lo que dio a conocer que se trata de un episodio muy triste en su vida.

"Si buscas su cédula mi padre aparece como desaparecido, pero a él lo mataron, lo torturaron y nadie lo enterró porque lo tiraron a una fosa común, es lo que me dicen, lo que dice mi familia”, indicó la actriz.

De acuerdo con la actriz que ha actuado en producciones como "Los Reyes", "La sucursal del cielo", "Oye bonita", "Escobar: el patrón del mal", entre otras más, su padre desapareció cuando ella era tan solo una niña y por esto no compartió muchos momentos importantes de su vida.

"Yo crecía soñando con que mi papá iba a aparecer, mira el daño tan grande que le pueden hacer a un ser humano, a una niña, donde uno crece esperando y teniendo la ilusión de que algún día ese papá va a aparecer", aseguró la actriz.

Aunque han pasado muchos años, la actriz comenta que esta situación continúa haciendo 'mella' en ella porque la hizo crecer como una niña llena de miedos y resentimientos.

"Yo he tenido que amar, perdonar, sanar, en todos los aspectos, tengo que tener una ayuda impresionante, psicológica, en todo sentido, yo soy víctima porque puedo contar la historia de lo que es la resiliencia en este país y cómo me crie prácticamente sola”, afirmó Patiño.

En los registros de las autoridades, el padre de Marilyn continúa desaparecido, pero no le dicen específicamente qué pasó con él, solo han sido rumores los que se conoce sobre él: "nunca vi el cuerpo muerto".

Finalmente, recordó cómo eran las navidades para ella de niña, sin esa imagen paterna que siempre anhelo.

"Todas las navidades pensaba que iba a abrir la puerta o una ventana y que iba a mirar hacia la derecha o a la izquierda y que iba a ver a mi papá venir, con sus manos vacías, pero llegando, a mí no me importaban los regalos, ni nada material, a mí me importaba que mi papá apareciera", concluyó.

