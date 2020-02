Maroon 5 fue blanco de críticas por su show en Viña del Mar

Maroon 5, la banda de pop rock​ estadounidense liderada por Adam Levine recibió una lluvia de críticas por su presentación en el Festival de Viña del Mar. Las redes sociales se inundaron de comentarios y memes resaltando la falta de energía en el escenario y que no tuvieron la suficiente interacción con el público, también conocido como 'el monstruo'.

Esto, pese a que tocaron varias de sus canciones más populares como 'It was always you', 'This love', 'She Will Be Loved' y 'Girls Like You', 'Moves like Jagger', entre otras. Además, se fueron sin la tradicional gaviota.

Una imagen vale más que mil palabras.

Aquí lo que esperábamos y lo que tuvimos:

“Moves like Jagger” Super Bowl vs Festival de Viña #Maroon5 #Viña2020 pic.twitter.com/CAzbCwkIH4 — Bárbara Briceño (@barbarabricenok) February 28, 2020

¿Y este era el grupo más estelar de esta edición del #FestivalDeVina2020, un grupo de mocosos indolentes y sin respeto con quiénes los contratan y con su propio público? ¿Qué se han imaginado? ¡A este país y su gente se le respeta, carajos! #Maroon5, you should be ashamed! — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) February 28, 2020

