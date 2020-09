La película 'Marry Me', que protagonizarán Jennifer López y Maluma, ya tiene una fecha definida para estrenarse según lo confirmó Universal Pictures, al indicar que la historia se estrenará el fin de semana del Día de San Valentín, el viernes 12 de febrero de 2021, y reemplazará a Untitled Universal Romantic Comedy.

En esta producción, López interpretará a la súper-estrella musical Kat Valdez, mientras que Owen Wilson le dará vida a Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas y ambos, quienes son completos extraños al comienzo, aceptan casarse y luego conocerse el uno al otro.

Se trata de "un romance improbable sobre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en 'me gusta' y seguidores; "Marry Me" es una historia de amor moderna sobre la celebridad, el matrimonio y las redes sociales", indicó el grupo de trabajo de Maluma.

Asimismo, en la producción Kat Valdez (López) es la mitad de la pareja de celebridades más sexy de la Tierra con la estrella de la nueva música Bastian (Maluma, haciendo su debut en el cine). "Mientras el ineludible sencillo de Kat y Bastian, "Marry Me" sube en las listas, están a punto de casarse ante una audiencia de sus fans en una ceremonia que se transmitirá en múltiples plataformas".

La historia continúa con el profesor de matemáticas de secundaria divorciado Charlie Gilbert (Owen Wilson) que ha sido arrastrado al concierto por su hija Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies de HBO) y su mejor amiga (Sarah Silverman).

"Cuando Kat se entera, segundos antes de la ceremonia, que Bastian la ha engañado con su asistente, su vida gira a la izquierda cuando tiene un colapso en el escenario, cuestionando el amor, la verdad y la lealtad. A medida que su mundo de gasa se desvanece, mira a los ojos a un extraño, un rostro entre la multitud".

"Marry Me" está dirigida por Kat Coiro (FX's It's Always Sunny in Philadelphia, Netflix's Dead to Me) a partir de un guión de John Rogers y Harper Dill, basado en la novela gráfica de Bobby Crosby.