La actriz colombiana Marta Liliana Ruíz fue sometida a una delicada intervención quirúrgica en la boca en las últimas horas tras haber sido diagnosticada con cáncer en la lengua, una afección que la empezó a aquejar desde hace cinco años cuando comenzó a presentar síntomas.

A través de sus cuenta de Instagram publicó un conmovedor mensaje, al informar a sus seguidores que el tumor en la boca era más grande de lo que se pensaba y que lloró antes de entrar al quirófano porque sintió que ahí tenía que despedirse de más de 38 años de carrera como actriz.

"Ayer cuando llegué al quirófano me puse a llorar porque sabía que ahí quedaban 38 años de carrera profesional, hoy lloro de la emoción que me da leer tantos y tan hermosos mensajes. El tumor era más grande de lo que yo esperaba", expresó al agregar que ahora comienza una nueva vida, "un poco más silenciosa, pero la recibo con los brazos abiertos".

Su conmovedor mensaje, acompañado de un video en el que está en la camilla con el tapabocas puesto y saludando a sus seguidores para confirmar que estaba bien de salud, se llenó de comentarios de apoyo debido a que el habla es vital para cualquier persona, pero además para ella por su trabajo.

"Le doy gracias a Dios por el pasado y por la oportunidad que me da de seguir con vida", escribió quien fue también Señorita Colombia hace décadas.