Martha Bolaños, de Masterchef celebrity, y la verdadera razón de por qué no tiene hijos

¿Por qué Martha Bolaños no tiene hijo?

'La Pupucchurra', como se conoció en la telenovela 'Betty la fea', indicó en varias entrevistas que para ella es fundamental sentirse cómoda con ella misma y por esto no acepta que opinen de su vida personal, además afirmó ser una 'mujer libre' que no quiere cumplir con estándares sociales.

De interés: Carolina Acevedo: quiénes ha sido sus esposo| FOTOS

Años atrás, en medio de una entrevista con un programa de entretenimiento, Martha Bolaños dijo que jamás sería una mujer 'sumisa' y que no necesita un hombre a su lado para ser feliz.

En medio de este diálogo también contó que ella misma hace varios años tomó la decisión de no ser mamá y que le da gracias a Dios por no serlo.

"Decidí no tener hijos, sé que se debe amar mucho a un hijo, pero yo le doy gracias a Dios de no tener hijos, porque yo me di cuenta que mi libertad, no la puedo negociar" , dijo la actriz en el medio nacional.

Martha Bolaños concluye la entrevista afirmando que las mujeres han estado durante muchos años girando al rededor de los hombres y que entre ellas mismas han competido por la atención del género masculino.