Martha Isabel Bolaños de MasterChef tendrá que pagar millonaria multa ¿Por qué?

La actriz y participante de MasterChef Celebrity, Martha Isabel Bolaños, compartió en sus redes sociales un video en el que le cuenta a sus seguidores que tuvo que tomar el curso pedagógico para que le hagan descuento en los comparendos.

Resulta que la recordada Pupuchurra fue multada con un millón de pesos por pasarse el semáforo en amarillo, "me pasé un semáforo en amarillo, ni siquiera en rojo; así que tengan cuidado. Nos espían todo el tiempo".

La caleña resalta que lo que hace cuando el semáforo está en amarillo es acelerar, "ahora no, ahora yo freno en seco, no me vuelven a descuadrar de esa manera".

¿Qué debe hacer cuando el semáforo se pone en Amarillo?

A pesar de lo que algunos creen el proceder indicado para cuando usted está manejando y el semáforo se pone en amarillo es frenar, pues dentro de lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito pasar un semáforo en amarillo o rojo es una falta tipo D04: “No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo”.

Y en efecto genera una multa de $1.045.500 en valores para este 2023.