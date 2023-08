Martha Isabel Bolaños enciende la llama en MasterChef: anticipa más peleas en el programa

Martha Isabel Bolaños es una de las actrices más reconocidas de Colombia, destacada por su papel de 'La Pupuchurra' en Betty La Fea. Sin embargo, en su nueva faceta de chef en el reality de cocina MasterChef Celebrity ha desatado una gran polémica.

De hecho, la mujer que, diariamente, recibe comentarios negativos, tomo una drástica decisión respecto a sus publicaciones en Instagram.

Uno de los capítulos más controversiales de la temporada de MasterChef fue cuando, gracias a un beneficio, Bolaños tenía la oportunidad de ponerle el delantal negro a dos de sus compañeros y eligió a Carolina Acevedo, lo que generó una gran ola de críticas.

Siendo así, la famosa detalló lo sucedido en dicho episodio y reveló secretos de lo que se viene en el reality.

“De aquí para adelante pasan un millón de cosas más, más adelante me mando una cagada, es la única cagada que yo me mandé en el programa, la única, ahí sí lo reconozco, pero esperemos que llegue ese día”, confesó.

Además, dijo que muchas de las cosas que le pasan es porque ella es "muy boba" y "noble".

“El ambiente se puso muy tenso por esos días. Más adelante suceden cosas porque todo evoluciona. Pasan más cosas y yo la verdad me paso de noble, me paso de boba, pero ya van a ver”, agregó.

En la misma línea de entregar verdades sobre el programa, reveló que no todo fue color de rosa como muchos televidentes dicen, pues según dijo, ella era la 'odiada' por muchos e incluso, mencionó a Claudia Bahamón.

“Hay que observar mi gente, porque todos somos espejos de todos. Diego dijo: ‘a Martha no le importa pasar por encima de la amistad’. Cuál amistad si allá no había amistad, yo siempre jugué sola, y ahí más sola todavía, hasta Claudia se puso a favor de ellos, o sea me tocó durísimo. Ustedes no saben la popo que yo me comí allá, no se lo alcanzan a imaginar”.