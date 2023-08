Martha Isabel Bolaños flechada por participante de MasterChef Celebrity: ¿de quién se trata?

MasterChef Celebrity llegó a su etapa final. Se conocieron los 10 cocineros que disputaran el gran premio de convertirse el mejor cocinero y una millonaria cifra de dinero.

Entre las 10 finalistas se encuentra Martha Isabel Bolaños, que aunque ha sido una de las competidoras más polémicas, también se ha ganado el corazón de millones de colombianos que disfrutan del reality todas las noches.

Puede leer: Aida Bossa, de ‘El man es Germán’, estuvo muy enferma: "Influyó muchas cosas personales"

Recientemente, Bolaños sorprendió con una importante revelación respecto a su vida amorosa, pues según contó, encontró el amor en la cocina de MasterChef.

La famosa actriz, conocida por su papel de 'La Pupuchurra' en Betty La Fea, y quien ha tratado de mantener todo el tema romántico en privado, pues la última relación que se le conoció fue en 2016 con el actor argentino Pablo Rodríguez, comentó a través de su cuenta de Instagram, qué cupido la atrapó en medio del programa.

“Dicen que uno sabe que está enamorado de alguien, cuando ese alguien te inspira una profunda ternura y cuando veo mi participación, cuando veo a esa mujer ‘verraca’ que no se deja, que no se rinde, a mi niña valiente entregándose entera a su rol, me conmuevo de tanto amor. Creo que por fin estoy conociendo el amor incondicional”, dijo la caleña.

Le puede interesar: Paola Jara estrenó canción que le compuso Jessi Uribe para su álbum

Asimismo, aprovechó para dedicarle unas palabras a Karoll Márquez por su eliminación: “Un hombre maravilloso, un caballero. Todo un capricorniano a quien le tengo un enorme cariño, gratitud y admiración”.