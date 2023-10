Bolaños indicó en ‘Buen día, Colombia’ que: “si Rausch no ayuda a Natalia, ella no presenta su plato”, y agregó: “Él hizo muchas cosas, no lo vi en ese momento, pero sí lo noté cuando ya el capítulo estaba al aire”.

Asimismo, la actriz no dudó en hablar sobre las amistades que entabló durante las grabaciones del programa.

Bolaños aseguró que es muy amiga de Daniela Tapia a pesar de los inconvenientes que se presentaron en el ‘reality’. “Nos tomábamos una botella de vino todas las noches en el hotel que nos hospedábamos”, aseguró la artista.

En cuanto a Natalia Sanint, la ‘Pupuchurra’ de ‘Betty, la fea’ aseveró que al inicio le cayó muy mal, pero que durante las grabaciones en Villavicencio iniciaron una amistad. “Ella tiene muchas inseguridades como todos, y a mí me gusta la gente de una sola cara, pero luego hicimos las pases”.

Asimismo, Martha Isabel indicó que no puedo relacionarse, de ninguna manera, con Carolina Acevedo. “Con Carolina no se pudo, definitivamente”.

