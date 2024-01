Mediante el Instagram del nuevo reality show, fue anunciada Martha Isabel como la primera participante del programa, durante el video se puede ver a la actriz describiéndose a sí misma en lo que parece ser una cocina, mientras van poniendo varias cosas en el lugar que ella se encuentra.

“Hola, yo soy Martha Isabel y soy una mujer super tranquila, super serena, soy la mata de la paciencia, de verdad que soy muy tolerante sobre todo con el desorden, a mí no me importa que se metan a mi espacio mientras acabo de limpiar… Yo soy Martha Isabel Bolaños, nueva integrante de la casa de los famosos y esto no me lo voy a aguantar” declaró la actriz, con cierto sarcasmo en su voz.

La publicación causó gran impacto entre los seguidores, quienes dejaron ver su entusiasmo tanto por el programa como por Martha Isabel, quien se ha caracterizado por tener un carácter bastante fuerte y marcado, el cual expresó al final de su presentación, donde dejó claro que no va a pasar desorden ni faltas de respeto.