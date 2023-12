¿Cuántas cirugías se ha hecho Martha Isabel Bolaños?

Martha Isabel Bolaños ha decidido abrir su corazón con sus seguidores y revelar varios detalles de su vida personal, pues la artista fue muy sincera respecto a los procedimientos estéticos que se ha realizado y contó cuántas cirugías tiene.

Bolaños decidió utilizar sus redes sociales para hablar de este tema y realizó un video que compartió en su cuenta de Facebook. Inicialmente, la artista dijo que tenía tres cirugías: aumento de senos, otoplastia y liposucción.

La otoplastia es: "una cirugía estética de orejas, es un procedimiento para cambiar la forma, la posición o el tamaño de las orejas. El paciente puede elegir someterse a una otoplastia si le molesta que sus orejas estén muy separadas de su cabeza", de acuerdo con Mayo Clinic.

La artista reveló que la liposucción se la hizo cuando estaba muy joven y que esto marcó un antes y un después en su vida, ya que luego de someterse a este procedimiento tuvo que ir al psicólogo.

"Yo tenía un par de conejitos (gorditos) que con algún aparato o masaje se me quitaban... Pero no, yo me operé y el doctor que me hizo ese daño ni se enteró" dijo Martha.

Posteriormente, agregó que: "Cuando yo salí del quirófano, él me dijo: 'yo te quité muchísima grasa de las piernas' y yo dije: '¿cómo así?' Pues este señor me cabó, me dejó un hueco tremendo en una de mis piernas... Yo quedé con una cola grande y unas piernas súper delgadas" puntualizó la actriz.

De acuerdo a su relato, le realizaron mal la cirugía y resultaron haciéndole un gran daño en varias partes de su cuerpo, algo de lo que no fue fácil recuperarse, pues la actriz confesó que esto le llevó mucho tiempo y que requirió de apoyo psicológico.