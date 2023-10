Dayana Jaimes, a través de su podcast, ‘Detrás de cámaras’, habló con Rolando sobre Martín Elías y él dijo: “Hay un dolor que todavía se siente, no se ha ido. A todos nos ha pasado... No hay un baile o una presentación en la que no me digan: ‘soy martinista’”.

“¿Cuánto lleva Martí de faltar aquí entre nosotros? Y la gente lo sigue teniendo presente, parece que él viviera. Si vas a la última foto que subió Martín en Instagram, todavía hay gente que le deja mensajes, de ayer, de hoy, de la semana pasada” agregó.

“Yo me meto y veo gente que escribe ‘te amamos’, ‘te queremos’” puntualiza el acordeonero, explicando que la conexión del cantante vallenato y su público se mantiene y que es muy probable que siga así con el paso de los años.