Martín Elías: Juancho de la Espriella recuerda que vio al cantante una semana antes del accidente

Juancho de la Espriella recuerda que vio a Martín Elías una semana antes del accidente

En una entrevista para Buen día, Colombia, el reconocido acordeonero Juancho De la Espriella, quien ha hecho dupla con Peter Manjarrés, Silvestre Dangond, Diomedes Díaz, dijo que una semana antes de que Martín falleciera, él se lo encontró.

De la Espriella quien también fue acordeonero de Martín Elías, dijo, "yo me había operado balón gástrico y él salió y me dijo Juancho estás flaco marica. Bacano no joda" .

"Le dije no, yo ya estoy en el proceso. Eso fue una semana antes, en Bucaramanga, de que Martín tuviera el accidente", explicó.

Aunque la conversación fue corta, De la Espriella recuerda este momento, al ser la última vez que pudo encontrarse con su amigo y colega Marín Elías.