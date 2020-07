Martin Scorsese dirigirá un documental sobre el cantante David Johansen

Martin Scorsese dirigirá un nuevo documental sobre la vida de David Johansen, el cantante de la banda New York Dolls, uno de los primeros grupos musicales de punk, anunció este martes Showtime Documentary Films.

La cinta será co-dirigida por David Tedeschi, mientras que Scorsese será también uno de los productores ejecutivos junto con Sikelia Productions, Brian Grazer, Ron Howard e Imagine Documentaries.

Según la sinopsis publicada por Showtime, el filme "mostrará las muchas caras de Johansen en un íntimo y extraordinario documental".

"Tras crecer en Staten Island, Johansen aterrizó en el East Village de Nueva York a finales de los años 60; un chico de 16 años que llegó al epicentro de la revolución contra-cultural en música, teatro, moda, arte, escritura y cambio social. Un movimiento sísmico que aún reverbera en la actualidad", agrega el texto.

La carrera musical de Johansen comenzó en los años 70 como cantante de los pioneros del punk New York Dolls, y continuó con su álter ego Buster Poindexter en los años 80, con el que ayudó en el resucitar el swing, para desembocar en el blues en los 90 con los Harry Smiths.

Scorsese alabó en el comunicado de Showtime la música de Johansen y apuntó que ya disfrutó de ella previamente cuando trabajaba en la película "Means Streets" (1973), una de sus primeras cintas como director.

"He conocido a David Johansen durante décadas, y su música ha sido una piedra angular desde que escuché a los Dolls cuando estaba haciendo 'Mean Streets'", dijo el cineasta estadounidense en el texto.

"Antes y ahora, la música de David captura la energía y la emoción de Nueva York", opinó Scorsese, quien detalló que tras ver uno de sus espectáculos el año pasado en el neoyorquino Café Carlyle, supo que tenía que filmarlo.

"Era extraordinario ver la evolución de su vida y de su talento musical en un escenario tan íntimo. Para mí, el show capturó el verdadero potencial emocional de una experiencia de música en vivo", agregó.

Desde el estreno de su cinta "The Irishman" en cines y en Netflix a finales de 2019, Scorsese se ha implicado en varios proyectos, como "Killers of the Flower Moon", con el que recientemente se ha comprometido Apple y que reunirá de nuevo al cineasta con Leonardo DiCaprio y con Robert de Niro.

Dados los retrasos actuales en Hollywood a causa del coronavirus, se prevé que tanto "Killers of the Flower Moon" como este nuevo documental, que todavía no ha recibido título, tardarán aún en llegar a las pantallas.