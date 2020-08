Martina ‘La Peligrosa’ no descarta hacerse un tatuaje en el rostro

Marta Liliana López, mejor conocida como Martina 'La Peligrosa', es una cantautora colombiana que ha conquistado a sus fanáticos con su ritmo caribeño mezclado con pop, sin dejar atrás sus sensuales movimientos que dejan con la boca abierta a más de uno.

Martina también suele llamar la atención de los internautas debido a sus repentinos cambios de look con los que suele impactar a sus seguidores. Además, para nadie es un secreto la debilidad que tiene por los tatuajes.

Lee también: ¡Justo en la adolescencia! Ana Sofía Henao regresaría a las portadas de los cuadernos

Estos últimos le han ocasionado una que otra controversia, ya que suelen criticarla por la cantidad de tatuajes que ya tiene en su cuerpo, asegurando que ha perdido un poco su feminidad.



Cabe destacar que la artista se ha mostrado distante de estos comentarios y simplemente los ignora. Sin embargo, en esta ocasión, Martina sorprendió a sus seguidores al confesarle que no ha descartado la posibilidad de tatuarse la cara.

Lee también: ¡Despampanante! Daniella Álvarez conmueve a Colombia con esta foto

La cantante se refirió al tema en una reciente interacción que tuvo al habilitar la popular función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta oficial de Instagram. Momento en el que un seguidor le interrogó si se tatuaría su rostro.

A lo que Martina sin tapujo le respondió: “No, pero la verdad también dije que nunca iba a ser rubia y también dije que no me iba a volver a rapar en la vida”, expresó haciendo detalle que volvió a raparse una parte de su cabello.

Por último, habló de su reciente look asegurando que no sabe si se lo rapará más o se lo dejará crecer.