Martina La Peligrosa reveló la relación que tiene con su exesposo

Martina La Peligrosa es una de las cantantes colombianas más reconocidas en la industria musical gracias a su ritmo caribeño mezclado con pop, sin dejar atrás sus sensuales movimientos que dejan con la boca abierta a más de uno.

La artista, en medio de la cuarentena, se ha mostrado muy interactiva con sus seguidores y en varias ocasiones a través de su cuenta de Instagram ha hecho transmisiones en vivo para charlar con ellos. Uno de los temas por lo que siempre es consultada acerca de su estado sentimental.

Después de tanta insistencia la cantante les confesó a sus seguidores que volvió a creer en el amor y que actualmente tiene una relación sentimental con Camilo Bahamón, a quien llama cariñosamente ‘El Lobo’.

Cabe mencionar que a pesar de que Martina rehízo su vida amorosa, algunos de sus seguidores aún le preguntan por su exesposo Jairo Barón, con quien duró diez años (cuatro de casada).

Por esta razón, la cordobesa decidió responder algunas preguntas de los internautas sobre su expareja.

“¿Cuándo fue la última vez que viste a Jairo?”, le preguntaron.

Martina, en medio de risa, respondió: “Marica, ¿ustedes qué? ¿Quieren armar aquí una guerra o qué pu$#@? Mentiras, mentiras. Hoy hable con él y la última vez que nos vimos, no sé... el año pasado en algún momento”.

Seguido de esto, la cantante les contó a sus seguidores cómo nació ‘Cuando me recuerdes’, canción que escribió con Jairo, pero que jamás pensó que le pasaría en la vida real.

“’Cuando me recuerdes’ es una canción como de una terminada... 'Espero que sonrías cuando me recuerdes y digan mi nombre'. Es como que ya no se pudo más, pero ajá, te quiero tanto que te suelto básicamente; y esa canción yo la hice estando de esposa con Jairo, mi ex; entonces con él hice esta canción, pero no pensando en que iba a pasar eso, sino que pensábamos en una historia externa (…) De pronto era el inconsciente hablándonos, qué sé yo”, confesó.

Por último, habló que se la lleva muy bien con su actual suegro, pues su suegra falleció y no alcanzó a conocerla. Además, que los planes de ser madre los pone en las manos de Dios ya que a veces quiere y otras no tanto.